Рада не сможет срочно собраться для оценки протестов на Банковой

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Верховная Рада не сможет оперативно собраться на внеочередное заседание, чтобы оценить последствия протестов у Офиса президента.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 22 марта улетел в Европу. Сегодня начался его визит в Королевство Бельгия и Герцогство Люксембург, сообщает пресс-служба парламента.

Также Разумков посетит институты Европейского Союза, штаб-квартиру НАТО, Палату представителей Бельгии. Программой визита предусмотрены встречи с заместителем генерального секретаря НАТО, президентом Европейского парламента и председателем Палаты представителей Бельгии.

Напомним, что 21 марта правящая фракция «Слуга народа» инициировала заседание Рады по поводу беспорядков в Киеве во время протестов на улице Банковой.

Мы инициируем проведение внеочередного заседания в кратчайшие сроки с участием силовиков и принятие постановления по оценкам данного происшествия, с задачами конкретным министрам, — говорилось в заявлении СН.

Нардеп «Голоса» Ярослав Железняк в соцсетях рассказал, что также сомневается в способности Рады быстро собраться на внеочередное заседание. Он предполагает, что если его проведут, то не раньше 25 марта (четверг).

Считаю большой глупостью его собирать, но надеюсь хватит мудрости хотя бы еще пару полезных законопроектов для страны поставить, а не только политику, — написал Железняк.

Напомню, что парламент в пятницу пересмотрел гарфик своей работы в связи с локдауном в Киеве и дважды проводил внеочередные заседания, поскольку пленарные заседания пока заблокированы рассмотрением более 3 тыс. поправок к одному из земельных законов. На прошлой неделе нардепы успели принять важный закон о сотрудничестве с глобальной инициативой COVAX и провалили закон о расчете времени в Украине.