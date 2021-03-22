Рада не зможе терміново зібратися для оцінки протестів на Банковій, фото — ОП

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Верховна Рада не зможе оперативно зібратися на позачергове засідання, щоб оцінити наслідки протестів біля Офісу президента.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 22 березня відлетів у Європу. Сьогодні розпочався його візит до Королівства Бельгія та Великого Герцогства Люксембург, повідомляє прес-служба парламенту.

Також Разумков відвідає інституції Європейського Союзу, штаб-квартиру НАТО, Палату представників Бельгії. Програмою візиту передбачені зустрічі із заступником генерального секретаря НАТО, президентом Європейського парламенту і головою Палати представників Бельгії.

Нагадаємо, що 21 березня провладна фракція «Слуга народу» ініціювала засідання Ради з приводу заворушень у Києві під час протестів на вулиці Банковій.

Ми ініціюємо проведення позачергового засідання в найкоротший термін за участю силовиків і ухвалення постанови з оцінками даної події, із завданнями конкретним міністрам, — йшлося у заяві СН.

Нардеп «Голосу» Ярослав Железняк у соцмережах розповів, що також сумнівається у здатності Ради швидко зібратися на позачергове засідання. Він припускає, що якщо його проведуть, то не раніше 25 березня (четвер).

Вважаю великою дурістю його збирати, але сподіваюся вистачить мудрості хоча б ще пару корисних законопроектів для країни поставити, а не тільки політику, — написав Железняк.

Нагадаю, що парламент у п’ятницю спочатку відкоригував графік своєї роботи через локдаун у Києві, а потім двічі проводив позачергові засідання, оскільки пленарні засідання наразі заблоковані розглядом понад 3 тис. поправок до одного із земельних законів. Минулого тижня нардепи встигли ухвалити важливий закон про співробітництво із глобальною ініціативою COVAXі провалили закон про обрахунок часу в Україні.