Шмигаль повторив слова Байдена про «Путіна-убивцю», черга за Зеленським

Шмигаль. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n152081-shmygal-povtoryv-slova-baydena-pro-putina-ubyvcu-cherga-za-zelenskym.html

Ракурс

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України, підтримав слова президента США Джо Байдена щодо лідера Російської Федерації Володимира Путіна. Він назвав його «вбивцею».

Він додав, що геополітична ситуація наразі непроста, зокрема, через коронавірусну кризу. Про це очільник українського уряду заявив в інтерв’ю виданню Handelsblatt.

За словами Шмигаля, він підтримує думку Джо Байдена через те, що Україна змушена сім років протистояти російській агресії.

Але з огляду на те, що Україна змушена вже сьомий рік поспіль протистояти російській агресії, внаслідок якої загинули понад 10 тисяч людей, я можу лише сказати: Я підтримую такі формулювання Джо Байдена, — заявив він.



Як відомо, президент США назвав Путіна «вбивцею», і пообіцяв, що Росія відповість за втручання в американські вибори 2020 року. Путін відповів президенту США, і побажав йому «бути здоровим» та сказав, що «хто обзивається, той сам так називається».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Джо Байден, президент США, не шкодує про те, що назвав президента Росії Володимира Путіна «вбивцею». Байден вважає, що вони з Путіним мають різні погляди на свої країни та підходи до взаємодії у світі.