Шмыгаль повторил слова Байдена о «Путине-убийце», очередь за Зеленским

Шмыгаль. Фото: Фокус

https://racurs.ua/n152081-shmygal-povtoril-slova-baydena-o-putine-ubiyce-ochered-za-zelenskim.html

Ракурс

Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины, поддержал слова президента США Джо Байдена в отношении лидера Российской Федерации Владимира Путина. Он назвал его «убийцей».

Шмыгаль добавил, что геополитическая ситуация сейчас непростая, в частности, из-за коронавирусного кризиса. Об этом глава украинского правительства заявил в интервью изданию Handelsblatt.

По словам Шмыгаля, он поддерживает мнение Джо Байдена из-за того, что Украина вынуждена семь лет противостоять российской агрессии.

Но ввиду того, что Украина вынуждена уже седьмой год подряд противостоять российской агрессии, в результате которой погибли более 10 тыс. человек, я могу только сказать: Я поддерживаю такие формулировки Джо Байдена, — заявил он.



Как известно, президент США назвал Путина «убийцей», и пообещал, что Россия ответит за вмешательство в американские выборы 2020 года. Путин ответил президенту США, и пожелал ему «быть здоровым» и сказал, что «кто обзывается, тот сам так называется».

Напомним, ранее мы сообщали, что Джо Байден, президент США, не жалеет о том, что назвал президента России Владимира Путина «убийцей». Байден считает, что они с Путиным имеют разные взгляды на свои страны и подходы к взаимодействию в мире.