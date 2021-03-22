«Киев отдыхает» — протесты в Англии переросли в вандализм, поджоги авто и драки

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Протест в Бристоле на западе Англии, который проходил под лозунгом «Скажи нет полицейскому государству» против принятия закона о расширении прав силовиков во время разгона уличных акций, сопровождался беспорядками, драками с правоохранителями, поджогами авто и актами вандализма.

Известно, что около 5 тыс. активистов собрались на мирную демонстрацию в центре Бристоля в воскресенье. Впоследствии протестующие атаковали полицейский участок, били стекла, бросали петарды. В результате этих событий 20 офицеров получили ранения, 12 служебных авто и еще девять машин на парковке были подожжены или разбиты. После беспорядков полиция арестовала семь человек, пишет 22 марта Daily Mail.

Несколько правоохранителей получили серьезные травмы — у них сломаны руки и ребра, одного силовика госпитализировали с подозрением на пневмоторакс. Корреспондент BBC сообщил, что сначала акция начиналась мирно, но постепенно ситуация вышла из-под контроля. Всех причастных к ночным событиям власти пообещали найти и привлечь к ответственности.

Правоохранители отмечают, что некоторые участники протестов сразу были настроены на драку с полицией. Причиной протестов стал новый законопроект, который предусматривает существенное расширение полномочий полиции — в частности, по ограничению уличных митингов и расширению права полицейских в ходе разгона уличных акций.