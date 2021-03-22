Как будет работать метро во время локдауна в Киеве, рассказали у Кличко

Метро в Киеве. Фото: Фокус

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Метро в Киеве не будут закрывать во время трехнедельного усиленного карантина, который продлится с 20 марта по 9 апреля.

Но определенные ограничения в столичном метрополитене все же введут. Об этом рассказал заместитель мэра Киева Владимир Бондаренко.

По его словам, в киевском метро будут ограничивать количество пассажиров в пиковые часы. Также местные власти введут ограничения по входу к станциям метрополитена, чтобы избежать массового скопления людей, как в вестибюле, так и в подвижном составе.

Если количество людей слишком большое в пиковые утренние или вечерние часы, то часть дверей в вестибюли станций будет закрываться и поток людей будет минимизироваться. Наземный общественный транспорт будет работать в половину своей нагрузки.

Напомним, ранее мы сообщали, что общественный транспорт Киева во время жесткого карантина с 20 марта будет работать в обычном режиме, однако с соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима.