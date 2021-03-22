Як працюватиме метро під час локдауну в Києві, розповіли у Кличка

Метро. Фото: Фокус

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Метро в Києві не будуть закривати під час тритижневого посиленого карантину, який триває з 20 березня до 9 квітня.

Але певні обмеження в столичному метрополітені все ж запровадять. Про це розповів заступник мера Києва Володимир Бондаренко.

За його словами, у київському метро обмежуватимуть кількість пасажирів у пікові години. Також місцева влада запровадить обмеження щодо входу до станцій метрополітену, щоб уникнути масового скупчення людей, як у вестибюлі, так і в рухомому складі.

Якщо кількість людей завелика в ранкові, або вечірні години пік, частина дверей до вестибюлів станцій буде закриватися й потік людей буде мінімізуватися. Наземний громадський транспорт працюватиме в половину свого навантаження.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що громадський транспорт Києва під час жорсткого карантину з 20 березня працюватиме у звичному режимі, проте з дотриманням суворих норм перевезення пасажирів та маскового режиму.