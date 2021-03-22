Коронавірус в Україні. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n152079-novyy-brytanskyy-shtam-koronavirusu-v-ukrayini-rozmnojuietsya-sche-shvydshe-vcheni.html

Ракурс

Британський штам коронавірусу в Україні виявили у зразках, відібраних у хворих з Івано-Франківська.

Науковці наголошують, що модифікований вірус відрізняється від попередника, якого вперше виявили в Лондоні в грудні 2020 року. Про це повідомляє Інститут молекулярної біології та генетики (ІМБГ).

Йдеться про критичні зміни у ділянках вірусу, які відповідають за швидкість його розмноження у клітині та реактивність імунної системи людини.

Зразки для дослідження відібрали на Прикарпатті, коли в регіоні почався різкий спалах захворювання.

За даними, оприлюдненими керівництвом МОЗ, досі на території України фіксували поодинокі випадки попереднього британського штаму.

Саме комбінація модифікованих штамів «британця» спричинила нинішню хвилю епідемії та є поясненням все частішого виявлення випадків повторного інфікування людей.

Крім того, лікарі фіксують важче протікання коронавірусної хвороби.

Можна говорити про дуже небезпечну тенденцію заміни попередніх штамів коронавірусу, які циркулювали в Україні восени-взимку і якими українці вже перехворіли, на нові, мутовані штами «британця», — підкреслив директор ІМБГ, академік Михайло Тукало.

Отримані дані вже зареєстрували в міжнародній базі GISAID. Минулого тижня про результати дослідження ІМБГ проінформували Раду національної безпеки та оборони України, а також делегацію ВООЗ.

Представники ВООЗ застерегли про появу інших, ще небезпечніших штамів, які почали фіксувати в сусідніх країнах Європи.

Нагадаємо, коронавірус в Україні станом на ранок 22 березня виявили у 7 тис. 893 осіб. Найбільше нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано у Львівській області.