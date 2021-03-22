Коронавирус в Украине. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n152079-novyy-britanskiy-shtamm-koronavirusa-v-ukraine-razmnojaetsya-esche-bystree-uchenye.html

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Британский штамм коронавируса в Украине обнаружили в образцах, отобранных у больных из Ивано-Франковска.

Ученые подчеркивают, что модифицированный вирус отличается от предшественника, впервые обнаруженного в Лондоне в декабре 2020 года. Об этом сообщает Институт молекулярной биологии и генетики (ИМБГ).

Речь идет о критических изменениях в участках вируса, которые отвечают за скорость его размножения в клетке и реактивность иммунной системы человека.

Образцы для исследования были отобраны на Прикарпатье, когда в регионе началась резкая вспышка заболевания.

По данным, обнародованным руководством Минздрава, до сих пор на территории Украины фиксировали единичные случаи предыдущего британского штамма.

Именно комбинация модифицированных штаммов «британца» вызвала нынешнюю волну эпидемии и является объяснением все более частого обнаружения случаев повторного инфицирования людей.

Кроме того, врачи фиксируют более тяжелое протекание коронавирусной болезни.

Можно говорить об очень опасной тенденции замены предыдущих штаммов коронавируса, которые циркулировали в Украине осенью-зимой и которыми украинцы уже переболели, на новые, мутированные штаммы «британца», — подчернул директор ИМБГ, академик Михаил Тукало.

Полученные данные уже зарегистрированы в международной базе GISAID. На прошлой неделе о результатах исследования ИМБГ проинформировали Совет национальной безопасности и обороны Украины, а также делегацию ВОЗ.

Представители ВОЗ предупредили о появлении более опасных штаммов, которые начали фиксировать в соседних странах Европы.

Напомним, коронавирус в Украине по состоянию на утро 22 марта обнаружили у 7 тыс. 893 человек. Больше всего новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы во Львовской области.