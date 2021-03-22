Новую версию происхождения коронавируса представят в ВОЗ. Фото: pixabay.com

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Ракурс

Новую версию происхождения коронавируса рассматривают специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

На этой неделе будет опубликован доклад экспертов, которые посетили китайский город Ухань, сообщает Bloomberg.

В документе будет представлена версия, что COVID-19 по происхождению может быть схож с вирусом, который вызывает тяжелый острый респираторный синдром (SARS).

Его первоначальными носителями являются летучие мыши, а к людям он передался через гималайских цивет (род хищных млекопитающих). Отмечается, что данные выводы не носят окончательного характера.

Британский зоолог Питер Дасзак, чьи суждения приводятся в докладе, сообщает, что распространение вируса может быть связано с торговлей дикими животными.

Он рассказал, что на рынке продавали зверей, которые могли заразиться коронавирусом от летучих мышей и в дальнейшем передать его человеку.

Главный вывод в том, что тот же путь, каким возник острый респираторный синдром, существовал и для коронавируса, заключил эксперт.

Ранее эксперты ВОЗ, занимавшиеся исследованием происхождения коронавируса, задумались об отказе от версии, согласной которой источником распространения COVID-19 стала утечка из лаборатории Уханьского института вирусологии.