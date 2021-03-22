Новую версию происхождения коронавируса представят в ВОЗ — подробностиhttps://racurs.ua/n152066-novuu-versiu-proishojdeniya-koronavirusa-predstavyat-v-voz-podrobnosti.htmlРакурс
Новую версию происхождения коронавируса рассматривают специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
На этой неделе будет опубликован доклад экспертов, которые посетили китайский город Ухань, сообщает Bloomberg.
В документе будет представлена версия, что COVID-19 по происхождению может быть схож с вирусом, который вызывает тяжелый острый респираторный синдром (SARS).
Его первоначальными носителями являются летучие мыши, а к людям он передался через гималайских цивет (род хищных млекопитающих). Отмечается, что данные выводы не носят окончательного характера.
Британский зоолог Питер Дасзак, чьи суждения приводятся в докладе, сообщает, что распространение вируса может быть связано с торговлей дикими животными.
Он рассказал, что на рынке продавали зверей, которые могли заразиться коронавирусом от летучих мышей и в дальнейшем передать его человеку.
Главный вывод в том, что тот же путь, каким возник острый респираторный синдром, существовал и для коронавируса, заключил эксперт.
Ранее эксперты ВОЗ, занимавшиеся исследованием происхождения коронавируса, задумались об отказе от версии, согласной которой источником распространения COVID-19 стала утечка из лаборатории Уханьского института вирусологии.