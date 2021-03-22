Нову версію походження коронавірусу представлять у ВООЗ – подробиці. Фото: pixabay.com

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Ракурс

Нову версію походження коронавірусу розглядають фахівці Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

На цьому тижні буде опублікована доповідь експертів, які відвідали китайське місто Ухань, повідомляє Bloomberg.

У документі представлять ​​версію про те, що COVID-19 за походженням може бути схожий з вірусом, який викликає тяжкий гострий респіраторний синдром (SARS).

Його початковими носіями є кажани, а до людей він передався через гімалайських цівет (рід хижих ссавців). Відзначається, що ці висновки не є остаточними.

Британський зоолог Пітер Дасзак, чиї судження наводяться в доповіді, повідомляє, що поширення вірусу може бути пов’язаним з торгівлею дикими тваринами.

Він розповів, що на ринку продавали звірів, які могли заразитися коронавірусом від кажанів і далі передати його людині. Експерт припускає, що коронавірус передався таким самим шляхом, як і гострий респіраторний синдром.

Раніше експерти ВООЗ, які займалися дослідженням походження коронавірусу, задумалися про відмову від версії, згідно з якою джерелом поширення COVID-19 став витік з лабораторії Уханьського інституту вірусології.