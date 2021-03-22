Курс долара в Україні. Фото: Istock

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Курс долара в Україні на 22 березня встановлений на рівні 27,71 грн за долар. Валюта почала зростати після різкого зниження напередодні.

Курс валюти на три копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.





Згідно з прогнозом аналітиків, поки що обстановка на валютному ринку залишається сприятливою для нацвалюти, але є моменти, які істотно впливатимуть на курс найближчими днями. Серед них завершення бюджетних платежів у клієнтів, початок виплат основних сум відшкодувань ПДВ експортерам і господарська діяльність підприємств в умовах нового локдауна.

Економічні наслідки пандемії коронавірусу призведуть до скорочення попиту на валюту зі сторони тих клієнтів, хто потрапив під посилення коронавірусних обмежень. Це може призвести до різноспрямованих рухів курсу впродовж тижня, залежно від того, хто буде ситуативно превалювати на ринку.





Також 23 березня Мінфін планує розміщувати гривневі ОВДП терміном 189, 350, 609, 756 і 1155 днів. З них лише за короткими паперами на 189 днів є обмеження за обсягами в межах 500 млн гривень. Аналітики очікують, що Мінфін зможе продати ОВДП на суму від 7,3 млрд до 10,6 млрд грн при середньозваженій дохідності за гривневими паперами в межах 8,7−9% річних за облігаціями на 189 днів і до 12,05% річних за найдовшим із паперів терміном 1 тис. 155 днів.

Поведінка готівкового ринку на курсоутворення не вплине. Річ у тім, що готівковий ринок і надалі буде залишатися заручником поведінки міжбанку, і своєї гри «на підвищення» або «на пониження» не веде, а обсяги тендера НБУ з рефінансування склали всього 180 млн грн під 6,5% річних. Такі суми не критичні ані для ресурсного, ані для валютного ринків.

У період 22 по 26 березня коридор за доларом на міжбанку перебуватиме в межах 27,60 — 27,85 грн, а за євро в межах 32,65 — 33,30 грн.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що курс долара в Україні 19 березня обвалювався два дні поспіль і був встановлений на рівні 27,68 грн за дол.