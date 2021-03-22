AstraZeneca оголосила про надзвичайну ефективність своєї COVID-вакцини

https://racurs.ua/ua/n152064-astrazeneca-ogolosyla-pro-nadzvychaynu-efektyvnist-svoieyi-covid-vakcyny.html

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Британсько-шведська компанія AstraZeneca заявила, що дослідження в США, Чилі і Перу показало 79% ефективнjcns її вакцини проти коронавіруса і 100% проти тяжкого перебігу хвороби.

Свіжі дані надійшли після того, як багато країн відновлюють використання цієї вакцини. Раніше Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) і Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявили, що вигоди переважують ризики після досліджень повідомлень про формування тромбів.

Прес-служба компанії повідомила, що третя фаза дослідження, проведеного компанією у США, продемонструвала статистично значущу ефективність вакцини (79%) при профілактиці симптоматичного COVID-19 і 100% ефективності при профілактиці важкого захворювання і госпіталізації.

Повідомляється, що в дослідженні взяли участь 32 тис. 449 осіб. Ефективність вакцини була однаковою для різних вікових груп, повідомили в компанії. В учасників віком 65 років і старше ефективність вакцини складала 80%.

В українському Міністерстві охорони здоров’я заявили, що повідомлення про те, що європейські країни відмовляються від вакцини — «не більше, ніж черговий фейк».