AstraZeneca объявила новые результаты проверки эффективности своей COVID-вакцины

https://racurs.ua/n152064-astrazeneca-obyavila-novye-rezultaty-proverki-effektivnosti-svoey-covid-vakciny.html

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Британско-шведская компания AstraZeneca заявила, что исследование в США, Чили и Перу показало 79% эффективности ее вакцины против коронавируса и 100% против тяжелого течения болезни.

Свежие данные поступили после того, как многие страны возобновляют использование этой вакцины. Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявили, что выгоды перевешивают риски после исследований сообщений о формировании тромбов.

Пресс-служба компании сообщила, что третья фаза исследования, проведенного компанией в США, продемонстрировала статистически значимую эффективность вакцины (79%) при профилактике симптоматического COVID-19 и 100% эффективности при профилактике тяжелого заболевания и госпитализации.

Сообщается, что в исследовании приняли участие 32 тыс. 449 человек. Эффективность вакцины была одинаковой для разных возрастных групп, сообщили в компании. У людей в возрасте 65 лет и старше эффективность вакцины составляла 80%.

Ранее в украинском Министерстве здравоохранения заявили, что сообщение о том, что европейские страны отказываются от вакцины — «не более чем очередной фейк».