В РФ призвали без предупреждения атаковать Украину, чтобы Байден «сошел с ума»

https://racurs.ua/n152063-v-rf-prizvali-bez-preduprejdeniya-atakovat-ukrainu-chtoby-bayden-soshel-s-uma.html

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Атаковать Украину без предупреждения призвали в России в ответ на якобы «провокацию на Донбассе», которую готовит Киев. Такую уже традиционную украинофобскую позицию высказал скандальный российский политик Владимир Жириновский в телеэфире пропагандистского канала РФ.

А давайте мы завтра долбанем по всем Вооруженным силам Украины, чтобы не осталось ни одного солдата или офицера, — заявил политик-украинофоб.

Кроме этого, Жириновский выразил надежду, что такой шаг Москвы вызовет шок в Брюсселе и Вашингтоне.

Вы увидите, как Европа «зачешется», как они побледнеют. Американский президент Джо Байден сойдет с ума до вечера, скажет, что нет украинской армии, ни одного солдата на территории Украины, — резюмировал Жириновский.

Напомним, Жириновский в политике РФ играет роль кремлевского шута, который транслирует выгодные власти РФ нарративы.