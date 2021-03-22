В РФ закликали без попередження атакувати Україну, щоб Байден “збожеволів”

https://racurs.ua/ua/n152063-v-rf-zaklykaly-bez-poperedjennya-atakuvaty-ukrayinu-schob-bayden-zbojevoliv.html

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Атакувати Україну без попередження закликали в Росії у відповідь на нібито «провокацію на Донбасі», яку готує Київ. Таку вже традиційну українофобську позицію висловив скандальний російський політик Володимир Жириновський в телеефірі пропагандистського каналу РФ.

А давайте ми завтра вдаримо по всіх Збройних силах України, щоб не залишилося жодного солдата чи офіцера, — заявив політик-українофоб.

Окрім цього, Жириновський висловив сподівання, що такий крок Москви викличе шок у Брюсселі та Вашингтоні.

Ви побачите, як Європа «зачухається», як вони всі збліднуть. Американський президент Джо Байден збожеволіє до вечора, скаже, що немає української армії, жодного солдата на території України, — резюмував Жириновський.

Нагадаємо, Жириновський у політиці РФ грає роль кремлівського блазня, який транслює вигідні владі РФ наративи.