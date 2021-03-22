Вакцинацію сімейних лікарів в Україні починають в стаціонарних пунктах, фото — Юнісеф

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Вакцинація від коронавірусу в Україні переходить до нового етапу. Від 22 березня щеплення можна буде отримати у стаціонарних пунктах.

Їх поки буде 565, згодом Міністерство охорони здоров’я обіцяє збільшити кількість до 2,5 тис.

Міністр Максим Степанов на брифінгу 22 березня нагадав, що на другому етапі вакцину від коронавірусу почнуть колоти сімейних лікарям. Згодом до цієї категорії підключать також працівників соціальної сфери, усіх медиків та людей, які старші 80 років.

Етапи імунізації можуть накладатися, тобто буде ситуація, коли першу дозу отримуватимуть і ті, хто ще не вакцинувався з першої черги — медики з COVID-лікарень і військові — і особи з другого етапу. До процесу залучать мобільні бригади та стаціонарні пункти, — розповів міністр.

Степанов пообіцяв розгортати більшу кількість стаціонарних пунктів вакцинації після надходження нових партій вакцин.

29−30 березня МОЗ планує почати вакцинацію літніх людей — старших за 80 років. Йдеться про тих, хто записався у електронну чергу на отримання щеплення в додатку «ДіЯ», а також — ті, хто записалися через контакт-центри та у сімейних лікарів.

У склад стаціонарного пункту входить один лікар та два медпрацівника і один реєстратор.

В Україні за неділю, 21 березня, зробили 2 тис. 715 щеплень від коронавірусу. З початку кампанії вакцинували першою дозою 111 тис. 24 людину, ще один українець отримав дві дози. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я.