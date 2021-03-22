COVID-вакцинацию семейных врачей в Украине начинают в стационарных пунктах

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Вакцинация от коронавируса в Украине переходит на новый уровень. С 22 марта прививки можно будет получить в стационарных пунктах.

Их пока будет 565, впоследствии Министерство здравоохранения обещает увеличить количество до 2,5 тыс.

Министр Максим Степанов на брифинге 22 марта напомнил, что на втором этапе вакцину от коронавируса начнут колоть семейным врачам. Впоследствии к этой категории подключать также сотрудников социальной сферы, всех медиков и людей, которые старше 80 лет.

Этапы иммунизации могут накладываться, то есть будет ситуация, когда первую дозу получать и те, кто еще не вакцинировался из первой очереди — медики из COVID-больниц и военные — и лица со второго этапа. К процессу привлекут мобильные бригады и стационарные пункты, — рассказал министр.

Степанов пообещал разворачивать большее количество стационарных пунктов вакцинации после поступления новых партий вакцин.

29−30 марта Минздрав планирует начать вакцинацию пожилых людей — старше 80 лет. Речь идет о тех, кто записался в электронную очередь на получение прививки в приложении «Дія», а также тех, кто записался в контакт-центрах и у семейных врачей.

В состав стационарного пункта входит один врач, два медработника и один регистратор.

В Украине за воскресенье, 21 марта, сделали 2 тыс. 715 прививок от коронавируса. С начала кампании вакцинировали первой дозой 111 тыс. 24 человека, еще один украинец получил две дозы. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.