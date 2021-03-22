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Ракурс
Курс доллара в Украине. Фото: Istock

Курс доллара возобновил рост — чего ожидать во время локдаунов (ИНФОГРАФИКА)

22 мар 2021, 10:17
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Курс доллара в Украине на 22 марта установлен на уровне 27,71 грн за доллар. Валюта начала расти после резкого снижения накануне.

Курс на три копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс доллара в Украине. Инфографика: НацбанкСогласно прогнозу аналитиков, пока обстановка на валютном рынке остается благоприятной для нацвалюты, но есть моменты, которые будут существенно влиять на курс в ближайшие дни. Среди них завершение бюджетных платежей клиентов, начало выплат основных сумм возмещений НДС экспортерам и хозяйственная деятельность предприятий в условиях нового локдауна.

Экономические последствия пандемии коронавируса приведут к сокращению спроса на валюту среди тех клиентов, кто попал под усиление коронавирусных ограничений. Это может привести к разнонаправленным колебаниям курса в течение недели, в зависимости от того, кто будет превалировать на рынке.

Курс доллара в Украине. Инфографика НацбанкТакже 23 марта Минфин планирует размещать гривневые ОВГЗ сроком 189, 350, 609, 756 и 1155 дней. Из них только по коротким бумагам на 189 дней ограничения по объемам в пределах 500 млн гривен. Аналитики ожидают, что Минфин сможет продать ОВГЗ на сумму от 7,3 млрд до 10,6 млрд грн при средневзвешенной доходности по гривневым бумагами в пределах 8,7−9% годовых по облигациям на 189 дней и до 12,05% годовых по длинным по бумагам сроком 1 тыс. 155 дней.

Поведение наличного рынка на курсообразование не повлияет. Дело в том, что наличный рынок и в дальнейшем будет оставаться заложником поведения межбанка, и своей игры «на повышение» или «на понижение» не ведет, а объемы тендера НБУ по рефинансированию составили всего 180 млн грн под 6,5% годовых. Такие суммы не критичны ни для ресурсного, ни для валютного рынка.


В период 22 по 26 марта коридор по доллару на межбанке будет находиться в пределах 27,60 — 27,85 грн, а за евро в пределах 32,65 — 33,30 грн.

Напомним, ранее мы сообщали, что курс доллара в Украине 19 марта обваливался два дня подряд и был установлен на уровне 27,68 грн за долл.

Источник: Ракурс


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