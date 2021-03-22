Курс доллара в Украине. Фото: Istock

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Ракурс

Курс доллара в Украине на 22 марта установлен на уровне 27,71 грн за доллар. Валюта начала расти после резкого снижения накануне.

Курс на три копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Согласно прогнозу аналитиков, пока обстановка на валютном рынке остается благоприятной для нацвалюты, но есть моменты, которые будут существенно влиять на курс в ближайшие дни. Среди них завершение бюджетных платежей клиентов, начало выплат основных сумм возмещений НДС экспортерам и хозяйственная деятельность предприятий в условиях нового локдауна.

Экономические последствия пандемии коронавируса приведут к сокращению спроса на валюту среди тех клиентов, кто попал под усиление коронавирусных ограничений. Это может привести к разнонаправленным колебаниям курса в течение недели, в зависимости от того, кто будет превалировать на рынке.



Также 23 марта Минфин планирует размещать гривневые ОВГЗ сроком 189, 350, 609, 756 и 1155 дней. Из них только по коротким бумагам на 189 дней ограничения по объемам в пределах 500 млн гривен. Аналитики ожидают, что Минфин сможет продать ОВГЗ на сумму от 7,3 млрд до 10,6 млрд грн при средневзвешенной доходности по гривневым бумагами в пределах 8,7−9% годовых по облигациям на 189 дней и до 12,05% годовых по длинным по бумагам сроком 1 тыс. 155 дней.

Поведение наличного рынка на курсообразование не повлияет. Дело в том, что наличный рынок и в дальнейшем будет оставаться заложником поведения межбанка, и своей игры «на повышение» или «на понижение» не ведет, а объемы тендера НБУ по рефинансированию составили всего 180 млн грн под 6,5% годовых. Такие суммы не критичны ни для ресурсного, ни для валютного рынка.

В период 22 по 26 марта коридор по доллару на межбанке будет находиться в пределах 27,60 — 27,85 грн, а за евро в пределах 32,65 — 33,30 грн.

Напомним, ранее мы сообщали, что курс доллара в Украине 19 марта обваливался два дня подряд и был установлен на уровне 27,68 грн за долл.