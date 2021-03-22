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Ракурс
Коронавірус в Україні. Фото: Istock

Нові зони карантину — ще одна область «почервоніла» (ІНФОГРАФІКА)

22 бер 2021, 11:14
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Коронавірус в Україні продовжує вирувати, а «червоних» зон стає дедалі більше. Міністерство охорони здоров’я оновило карантинне зонування в Україні.

До «червоної» зони карантину потрапили одразу сім регіонів. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Карантинне зонування.Інфографіка: МОЗ

Так, «червону» зону запровадили у таких областях:

  • м. Київ та Київській області;
  • Житомирській області;
  • Закарпатській області;
  • Івано-Франківській області;
  • Одеській області;
  • Сумській області;
  • Чернівецькій області.

Повідомляється, що у Сумській області впродовж трьох днів були перевищені показники кількість виявлених випадків інфікування (24,7% при нормі не більше 20%) та рівень госпіталізацій (67,4, а норма 60).


У «помаранчевій» зоні залишилися Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська і Чернігівська області. Інші регіони знаходяться в «жовтій» зоні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Миколаєві з 24 березня запроваджується суворий карантин через погіршення ситуації з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19. Ці обмеження діятимуть до 4 квітня включно.

Джерело: Ракурс


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