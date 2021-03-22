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Ракурс
Якою буде політика Байдена щодо України, розповів Волкер

Якою буде політика Байдена щодо України, розповів Волкер

22 бер 2021, 11:10
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Якою буде політика президента США Джо Байдена щодо України, розповів колишній спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

Україну підтримують і демократи, і республіканці, Білий дім і Сенат, нинішня адміністрація і попередня адміністрація, — зазначив він в інтерв’ю «Новому часі».

Волкер нагадав, що свого часу Дональд Трамп надав Україні озброєння, а також запровадив санкції проти Росії.

Нинішня президентська адміністрація рухатиметься в тому ж напрямку. Вони продовжать запроваджувати санкції проти РФ і підтримувати Україну, всіляко відбивати російську дезінформацію і пропаганду, — додав дипломат.

Колишній спецпредставник вважає, що попереду — «складні часи», оскільки Москва підвищує градус напруженості на Донбасі. Окрім цього, він прокоментував питання призначення посла США в Україні.


Ніщо не замінить посла, який є особистим представником президента та може говорити з владою від імені адміністрації США… Я прогнозую, що ми почуємо ім’я, потім буде оголошена номінація, а потім пройде процес підтвердження в Сенаті пізніше цієї весни, — вказав Волкер.

Джерело: Ракурс


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