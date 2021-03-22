У розпал COVID-спалаху в Україні відбулися масові ходи вірян. Фото: УПЦ МП

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Масові хресні ходи у розпал спалаху коронавірусу провели священники Української православної церкви Московського патріархату.

У заходах взяли участь тисячі людей в різних містах України, зокрема і в «червоній» зоні карантину. Про це повідомили у прес-службі УПЦ МП.

У центрі Харкова відбувся хресний хід з молитвами за порятунок від пандемії, організований Харківською єпархією УПЦ ММ. За даними поліції міста, в ході взяли участь близько 3 тис. людей.

При цьому поліцейські не побачили порушення правил карантину. Віряни пройшли від Благовіщенського собору до Свято-Покровського чоловічого монастиря з молитвою за здоров’я та мир в Україні.

Також захід пройшов і в Києві, в якому вже посилили карантин через високий рівень захворюваності.

Студенти духовних шкіл пройшли навколо Академічного храму на честь Різдва Божої Матері.

Подібні заходи відбулися в Херсоні, Запоріжжі, Черкасах, Сєверодонецьку, Ізюмі, Кам’янському, Бердянську.

З цих регіонів тільки Харківська та Запорізька області знаходяться в «жовтій» зоні, Київ — у «червоній», інші — в «помаранчевій».

Нагадаємо, коронавірус в Україні станом на ранок 22 березня виявили у 7 тис. 893 осіб. Найбільше нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано у Львівській області.