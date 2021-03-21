Карантин в Україні. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n152044-karantynni-zony-onovylo-moz-yaka-oblast-pochervonila-infografika.html

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Зони карантину в Україні 21 березня оновило Міністерство охорони здоров’я.

До «червоної» зони потрапила Київська область, а до «помаранчевої» включили Луганську область. Про це повідомили у прес-службі МОЗ.

Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Одеська та Чернівецька області належать до «червоного» рівня епідемічної небезпеки.

У «помаранчевій» зоні перебувають Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області. Решта регіонів належить до «жовтого» рівня.

Норма госпіталізації перевищена (понад 60 випадків на 100 тис. населення) у:

Києві (104,9),

Вінницькій області (130,3),

Дніпропетровській області (64,5),

Житомирській області (112,6),

Закарпатській області (88,4),

Івано-Франківській області (108,8),

Київській області (74,6),

Львівській області (61,5),

Миколаївській області (101,1),

Одеській області (68,4),

Сумській області (65,4),

Хмельницькій області (98,7),

Чернівецькій області (99),

Чернігівській області (63,5).

Нагадаємо, коронавірус в Україні за минулу добу, 20 березня, підхопили 11 тис. 145 людей. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській, Харківській, Житомирській, Дніпропетровській та Хмельницькій областях.