В Офісі президента оцінили збитки через погром будівлі

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Ракурс

Офіс президента показав, який вигляд має будівля після акції на підтримку Стерненка та назвав суму збитків від пошкоджень.

Збитки оцінили приблизно у 2 млн грн, проте сума може збільшитися. Про це повідомили в Офісі президента.

За попередніми експертними оцінками, пошкодження будівлі Офісу президента оцінюються приблизно у два мільйони гривень. Напередодні всі поверхи були наповнені димом. Якщо не розпочати змивання фарби впродовж 72 годин, вона в’їсться в граніт і тоді суми збитків будуть зовсім іншими, — йдеться у повідомленні.

При цьому у Зеленського нагадали, що перші два поверхи будівлі були побудовані наприкінці XIX ст., а інші добудовані на початку XX ст.

Нагадаємо, 20 березня у Києві під Офісом президента пройшла акція на підтримку засудженого до семи років Сергія Стерненка.

Активісти палили фаєри, а також підпалили табличку Офісу президента. Крім того, в будівлі розбили скло і розмалювали написами стіни.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що причетні до хуліганських дій понесуть відповідальність.