Незвичайний тест для діагностики коронавірусу розробили японські вчені. Фото: https://econet.ru/

https://racurs.ua/ua/n152042-nezvychaynyy-test-dlya-diagnostyky-koronavirusu-rozrobyly-yaponski-vcheni.html

Ракурс

Тест для діагностики коронавірусу на ранній стадії розробила група японських вчених.

Завдяки тест-набору, користувачі можуть виявити у себе порушення нюху, пише NHK.

Дослідники говорять, що понад 80% інфікованих коронавірусом тою чи іншою мірою втрачали нюх. Однак вони зазначають, що людям важко усвідомлювати наявність такого розладу в разі слабких симптомів.

У наборі використовується запах, схожий на аромат зелених яблук і на аромат карамелі.

Дослідники повідомили, що вони відрегулювали інтенсивність запаху таким чином, щоб він відповідав мінімальним рівням, які здатні виявити люди з нормальним станом відчуття нюху.

Втрата нюху (аносмія) є одним з найбільш характерних симптомів коронавірусної хвороби COVID-19.

Нагадаємо, миттєвий тест на COVID-19 можна буде зробити за допомогою смартфона.