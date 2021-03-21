Відео побиття шибок на Банковій опублікували в МВС. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n152041-video-pobyttya-shybok-na-bankoviy-opublikuvaly-v-mvs.html

Ракурс

Відео з учасником акції протесту на підтримку Сергія Стерненка опублікував заступник очільника МВС Антон Геращенко.

Громадянин, який бив шибки на дверях Офісу президента, вже вчора був затриманий співробітниками поліції. Йому пред’явлено звинувачення у хуліганстві. Докази його вандалізму та хуліганства ви можете побачити на відео, — написав він на своїй сторінці у Facebook.

На відео видно, як затриманий на вчорашній акції протесту чоловік б'є шибки дверей Офісу президента.

Один із його соратників назвав затриманого поліцейським провокатором… Якщо це дійсно так і поліцейскі затримали провокатора, а не звичайного вандала-хулігана, то я не розумію чому вчора під відділок поліції прийшла громадяни, які з бійкою вимагали випустити затриманого? — сказав Геращенко.

Він додав, що, на його думку, за провокаторами стоять деякі політики.

Провокатори, за спинами яких стоять політикани, не хочуть нести відповідальність за свої вчинки, — додав заступник очільника МВС.

Нагадаємо, що затриманим протестувальником, якого правоохоронці описали як «найбільш агресивного» учасника акції на підтримку активіста Сергія Стерненка, виявився письменник та ветеран бойових дій Владислав Стафійчук, більше відомий як Влад Сорд.

Після його затримання біля Печерського відділку поліції зібралися інші учасники акції. Під відділком виникли сутички, поліція застосувала сльозогінний газ.