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Ракурс
На Донбасі український воїн загинув внаслідок обстрілу бойовиків. Фото: Укрінформ

На Донбасі український воїн загинув внаслідок обстрілу бойовиків

21 бер 2021, 10:46
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Війна на Донбасі забрала життя ще одного бійця Збройних сил України.

У суботу, 20 березня, біля населеного пункту Шуми у Донецькій області внаслідок обстрілу бойовиків український військовослужбовець отримав вогнепальне поранення. Про це повідомило оперативно-тактичне угруповання «Північ».

Воїну оперативно надали першу медичну допомогу, та, на жаль, від отриманих поранень він помер під час евакуації до медичного закладу.

Окупанти дев’ять разів обстрілювали позиції бійців ЗСУ із забороненого мінськими домовленостями озброєння. Неспокійно було біля Південного, Шумів, Водяного, Лебединського, Широкиного, на Приазов’ї.

На Донбасі український воїн загинув внаслідок обстрілу бойовиків. Джерело: Facebook

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Станом на 7.00 21 березня обстрілів не зафіксовано.


Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ.

Нагадаємо, 19 березня боєць ЗСУ загинув внаслідок мінометного обстрілу на Донбасі.

Джерело: Ракурс


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