Боєць ЗСУ загинув внаслідок мінометного обстрілу на Донбасі. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n152011-boiec-zsu-zagynuv-vnaslidok-minometnogo-obstrilu-na-donbasi.html

Ракурс

Війна на Донбасі триває — проросійські терористи далі порушують «режим тиші», обстрілюючи позиції українських військових.

У п’ятницю, 19 березня, контрольовані Москвою незаконні збройні формування застосували міномети калібром 120 мм. Із забороненої мінськими угодами зброї вони гатили поблизу Водяного. Внаслідок ворожого обстрілу загинув український військовий. Це вже друга втрата у лавах українських військових на Донбасі за дві доби. Про це повідомило оперативно-тактичне угруповання «Схід» на власній сторінці у Facebook.

Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав не сумісне з життям поранення, — йдеться в повідомленні.

Також окупанти гатили з гранатометів різних систем, стріляли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Бійці Збройних сил України відповідали на агресію вогнем.

Зазначається, що про порушення режиму «тиші» з боку російських бойовиків повідомили представників ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю та координації.

Нагадаємо, 13 березня в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід», неподалік від розташованого на Приазов’ї населеного пункту Водяне, окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Крім того, з безпілотника скинули два постріли ВОГ-17.