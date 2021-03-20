Локдаун у Києві. Фото: Віталій Кличко у Фейсбук

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Жорсткий тритижневий карантин почав діяти у Києві з суботи, 20 березня.

Через значне зростання числа хворих на коронавірус столиця 19 березня потрапила до «червоної» карантинної зони. Також міська комісія з ТЕБ та НС прийняла рішення про введення додаткових обмежень в Києві на три тижні з опівночі 20 березня до опівночі 9 квітня. Введені в столиці заборони фактично відповідають «червоному» рівню.

Обмеження в роботі транспорту

Графік роботи столичного метро на період локдауну не зазнає змін. Метрополітен лише може ввести обмеження на вхід, що уникнути скупчення людей у підземці.

Залізничний транспорт продовжить курсувати через Київ. Посадку і висадку пасажирів на станціях з 20 березня забороняти не будуть.

Громадський транспорт у Києві працюватиме, однак перевозити пасажирів у маршрутних таксі, трамваях та тролейбусах будуть з обмеженнями. Забороняється перевезення пасажирів, якщо число людей в салоні перевищує 50% місць для сидіння.

Що ще заборонено з 20 березня:

обслуговування відвідувачів у кафе, ресторанах та інших закладах громадського харчування;

масові заходи — культурні, соціальні, рекламні, розважальні та ін.;

присутність глядачів на спортивних змаганнях;

робота ТРЦ, дитячих розважальних центрів та інших закладів сфери розваг (дискотеки, нічні клуби);

відвідування закладів освіти (крім дитсадків і школярів 1−4 класів);

прийом відвідувачів в установах культури (музеї, кіно, театри, концертні зали);

робота непродовольчих ринків, в т. ч. ярмарків, павільйонів;

відвідування басейнів, за винятком тренувань професійних спортсменів;

проведення групових занять у фітнес-клубах, спортзалах;

відвідування сторонніми особами установ соціального захисту, в яких знаходяться люди похилого віку.

Що працюватиме у Києві під час локдауну:

Кафе, ресторани, бари й інші заклади громадського харчування продовжать працювати лише в режимі адресної доставки і замовлень на винос. При цьому дозволяється робота зон харчування в аеропортах.

Заклади громадського харчування в готелях будуть відкриті з 6.00 до 11.00, в інші години можна замовити їжу лише в номер.

Релігійні заходи можна буде проводити лише при дотриманні умови — не більше однієї людини на 10 кв. м приміщення.

Автозаправки працюватимуть, але зони харчування в них будуть закриті. Банківські та поштові відділення на локдауні продовжать діяльність в нормальному режимі.

Навчання у Києві у навчальних закладах для учнів 1−4 класів відновиться з 28 березня, а старшокласники навчатимуться в дистанційному режимі. Дитячі садки під час локдауна працюватимуть без обмежень.

Установи бюджетної сфери з 20 березня переходять на дистанційних режим роботи. Такі ж рекомендації в КМДА дали керівникам приватних компаній. Виняток становлять лише співробітники підприємств критичної сфери, які не можуть виконувати свої обов’язки віддалено.

Що ще не підпадає під заборону:

Супермаркети, магазини продуктів, побутової хімії, засобів особистої гігієни, квітів, зоомагазини, аптеки. Торгові точки з продажу цих груп товарів не будуть закриватися у ТРЦ.

Обслуговування клієнтів у перукарнях, салонах краси, а також відвідування спортзалів дозволяється строго за попереднім записом.

Магазини непродовольчих товарів зможуть продовжити обслуговування покупців тільки на видачу попередньо оформлених замовлень.

Нагадаємо, суворий карантин запроваджують у Київській області з 21 березня до 9 квітня через стрімке зростання кількості захворювань на коронавірус, а також різке зростання випадків, коли пацієнти з COVID-19 потребують госпіталізації.