Першу смерть від вакцини Pfizer зафіксували в Гонконзіhttps://racurs.ua/ua/n152009-pershu-smert-vid-vakcyny-pfizer-zafiksuvaly-v-gonkonzi.htmlРакурс
Про першу смерть пацієнта після щеплення вакциною Pfizer/BioNTech заявила влада Гонконгу.
66-річного чоловіка знайшли мертвим у його власній машині у п’ятницю, а перше щеплення від коронавірусу він зробив у вівторок. Про це повідомляє міністерство охорони здоров’я Гонконгу.
Після щеплення він не повідомляв про погіршення самопочуття. Чоловік страждав від діабету, гіпертонії і гіперліпідемії.
Цей випадок розслідує експертний комітет, який вже розглянув сім випадків смерті після щеплення вакциною китайської компанії Sinovac і прийшов до висновку, що вони не були безпосередньо пов’язані з препаратом.
Вакцина Pfizer/BioNTech — препарат американського виробництва, який має 95% ефективності. Вакцину вводять у виді двох ін'єкцій з інтервалом у 21 день.
Нагадаємо, вакцинація в Україні вакциною виробника Pfizer/BioNTech розпочнеться вже найближчими тижнями. Швидку появу американської вакцини анонсував керівник Офісу президента Андрій Єрмак.