Про першу смерть пацієнта після щеплення вакциною Pfizer/BioNTech заявила влада Гонконгу.

66-річного чоловіка знайшли мертвим у його власній машині у п’ятницю, а перше щеплення від коронавірусу він зробив у вівторок. Про це повідомляє міністерство охорони здоров’я Гонконгу.

Після щеплення він не повідомляв про погіршення самопочуття. Чоловік страждав від діабету, гіпертонії і гіперліпідемії.

Цей випадок розслідує експертний комітет, який вже розглянув сім випадків смерті після щеплення вакциною китайської компанії Sinovac і прийшов до висновку, що вони не були безпосередньо пов’язані з препаратом.

Вакцина Pfizer/BioNTech — препарат американського виробництва, який має 95% ефективності. Вакцину вводять у виді двох ін'єкцій з інтервалом у 21 день.

Нагадаємо, вакцинація в Україні вакциною виробника Pfizer/BioNTech розпочнеться вже найближчими тижнями. Швидку появу американської вакцини анонсував керівник Офісу президента Андрій Єрмак.