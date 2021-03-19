Зеленський прокоментував санкції РНБО – Це дивно і логічно: Еправда

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Президент України Володимир Зеленський прокоментував прийняті рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО).

Ми продовжуємо відновлювати справедливість там, де хтось вважав, що його персональні фінансові апетити можуть бути сильніші за інтереси держави та народу України, а його власні кишені важливіші від державної казни, — сказав він у відеозверненні на Facebook.

Глава держави також розповів про запровадження економічного паспорта українця.

За ним всі діти, народжені в Україні, до моменту настання 18 років зможуть отримати кошти від користування та видобутку надр України, що будуть накопичуватися на їхньому персональну депозитному рахунку в банку, — сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що очікує запровадження санкцій щодо окремих осіб з боку Європи, США або інших міжнародних партнерів.

Це рішення РНБО можна описати двома словами: логічно і дивно. Логічно, що й Україна запроваджує такі санкції. І дивно, що цього не робили, починаючи з 2014 року, — зазначив він.

Президент також згадав про пандемію коронавірусу в Україні, хоч це питання не розглядали на засіданні РНБО.

Зеленський наголосив, що влада на 100% збільшить фінансову допомогу для бізнесу, який постраждав через локдаун. Виплати будуть відбуватися через портал «Дія».

Нагадаємо, на засідання 19 березня Рада національної безпеки і оборони запровадила санкції проти екс-президента Віктора Януковича, колишнього прем'єра Миколи Азарова та інших високопосадовців.