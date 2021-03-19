Названі найщасливіші країни світу – яке місце посідає Україна. Фото: 5psy

https://racurs.ua/ua/n152007-nazvani-nayschaslyvishi-krayiny-svitu-yake-misce-posidaie-ukrayina-infografika.html

Ракурс

Рейтинг найщасливіших країн світу учетверте поспіль очолила Фінляндія.

У десятку найбільш щасливих країн також увійшли Данія, Швейцарія, Ісландія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Люксембург, Нова Зеландія та Австрія. Про це свідчать дані рейтингу World Happiness Report 2021.

На 13 місці розташувалася Німеччина, на 17 — Велика Британія, на 19 — США і на 21 — Франція.

Україна піднялася на 13 позицій, у порівнянні з минулим роком, і займає 110 місце.

Останні рядки рейтингу, який включає 149 країн, займають Руанда, Зімбабве та Афганістан.

Звіт World Happiness Report щорічно складає підрозділ ООН з пошуку рішень стабільного розвитку.

У ньому оцінюються 149 країн світу і враховуються такі показники як очікувана тривалість життя, соціальна підтримка, корупція та ін. Вперше доповідь про щастя випустили у 2012 році.