Названы самые счастливые страны мира — какое место в рейтинге занимает Украина (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n152007-nazvany-samye-schastlivye-strany-mira-kakoe-mesto-v-reytinge-zanimaet-ukraina-infografika.htmlРакурс
Рейтинг самых счастливых стран мира в четвертый раз подряд возглавила Финляндия.
В десятку наиболее счастливых стран также вошли Дания, Швейцария, Исландия, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Люксембург, Новая Зеландия и Австрия. Об этом свидетельствуют данные рейтинга World Happiness Report 2021.
На 13 месте расположились Германия, на 17 — Великобритания, на 19 — США и на 21 — Франция.
Украина поднялась на 13 позиций, по сравнению с прошлым годом, и занимает 110 место.
Последние строчки рейтинга, который включает 149 стран, занимают Руанда, Зимбабве и Афганистан.
Отчет World Happiness Report ежегодно составляет подразделение ООН по поиску решений стабильного развития.
В нем оцениваются 149 стран мира и учитываются такие показатели как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, коррупция и др. Впервые доклад о счастье был выпущен в 2012 году.