Названы самые счастливые страны мира. Фото: 5psy

https://racurs.ua/n152007-nazvany-samye-schastlivye-strany-mira-kakoe-mesto-v-reytinge-zanimaet-ukraina-infografika.html

Ракурс

Рейтинг самых счастливых стран мира в четвертый раз подряд возглавила Финляндия.

В десятку наиболее счастливых стран также вошли Дания, Швейцария, Исландия, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Люксембург, Новая Зеландия и Австрия. Об этом свидетельствуют данные рейтинга World Happiness Report 2021.

На 13 месте расположились Германия, на 17 — Великобритания, на 19 — США и на 21 — Франция.

Украина поднялась на 13 позиций, по сравнению с прошлым годом, и занимает 110 место.

Последние строчки рейтинга, который включает 149 стран, занимают Руанда, Зимбабве и Афганистан.

Отчет World Happiness Report ежегодно составляет подразделение ООН по поиску решений стабильного развития.

В нем оцениваются 149 стран мира и учитываются такие показатели как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, коррупция и др. Впервые доклад о счастье был выпущен в 2012 году.