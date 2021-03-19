СНБО ввел санкции против компаний, использующих украинские недра

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Ракурс

Совет национальной безопасности и обороны ввел максимальные санкции против 19 компаний, владеющих лицензиями на использование недр.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге 19 марта.

Он также отметил, что Совет нацбезопасности проведет аудит всех разрешений на пользование украинскими недрами за последние 27 лет.

Вы знаете, что по Конституции недра принадлежат украинскому народу. К большому сожалению, после первого приблизительного аудита выяснилось, что украинского народа там не очень много. Преимущественно это народ, который живет то ли на Виргинских островах, то ли в других островных государствах, что к Украине имеют не совсем прямое отношение, — сказал Данилов.

Планируется, что после масштабного аудита СНБО обнародует информацию о каждом разрешении и его бенефициарных владельцах.

Также СНБО уже наложил санкции на 19 компаний, которые использовали украинские недра, часть из них связана с бизнесменом Павлом Фуксом.

Перечень компаний, в отношении которых введены санкции:

«Геоконнект»,

«Глобалгеоинвест»,

«Транссетгео»,

«Геопост»,

«Геовертикаль»,

«Геотаргет»,

«Надрапрайд»,

«Геофорс»,

«Геостенс»,

«Надравестгрупп»,

«Бестойл компани»,

«Надра простир»,

«Инфогеотренд»,

«Эджин марка»,

«Экогазальянс»,

«Эпивал энерджи»,

«Юнолит ойл»,

«Профинафт»,

«Бестгеотек».

Напомним, на заседание 19 марта Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против экс-президента Виктора Януковича, бывшего премьера Николая Азарова и других чиновников.