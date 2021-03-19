СНБО поручил проверить монополиста цифрового телевидения. Фото: Википедия

https://racurs.ua/n152005-snbo-poruchil-proverit-monopolista-cifrovogo-televideniya.html

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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) рассмотрел вопрос информационной безопасности.

Во время заседания постановили провести проверку цифрового провайдера «Зеонбуд», который является монополистом больше 11 лет. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов на брифинге 19 марта.

В ближайшее время состоится проверка этого монополиста. Было принято протокольное поручение сделать все возможное для того, чтобы монополии в этом очень важном для национальной безопасности направлении не было, — подчеркнул он.

«Зеонбуд» — украинский цифровой провайдер, который занимался строительством цифровой эфирной сети наземного телевидения в Украине стандарта DVB-T2.

Общее количество передатчиков — 664 в 166 населенных пунктах Украины. Потенциальная аудитория провайдера достигает 12 млн зрителей.

Компания несколько раз попадала в громкие скандалы. В 2015 году стало известно, что «Зеонбудом» владеет оффшорная компания с ограниченной ответственностью «Планбридж лимитед». Ее связывают с Ринатом Ахметовым, Александром Януковичем и Дмитрием Фирташем.

Напомним, на заседание 19 марта Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против экс-президента Виктора Януковича, бывшего премьера Николая Азарова и других чиновников.