РНБО доручила перевірити монополіста цифрового телебачення

РНБО доручила провести перевірку монополіста цифрового телебачення. Фото: Вікіпедія

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Ракурс

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) розглянула питання інформаційної безпеки.

Під час засідання постановили провести перевірку цифрового провайдера «Зеонбуд», який є монополістом понад 11 років. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов на брифінгу 19 березня.

Найближчим часом відбудеться перевірка цього монополіста. Було прийнято протокольне доручення зробити все можливе для того, щоб монополії у цьому дуже важливому для національної безпеки напрямку не існувало, — наголосив він.

«Зеонбуд» — український цифровий провайдер, який займався будівництвом цифрової ефірної мережі наземного телебачення в Україні стандарту DVB-T2.

Загальна кількість передавачів — 664 у 166 населених пунктах України. Потенційна аудиторія провайдера сягає 12 млн глядачів.

Компанія кілька разів потрапляла у гучні скандали. У 2015 році стало відомо, що «Зеонбудом» володіє офшорна компанія з обмеженою відповідальністю «Планбрідж лімітед». Її пов’язують з Рінатом Ахметовим, Олександром Януковичем і Дмитром Фірташем.

Нагадаємо, на засідання 19 березня Рада національної безпеки і оборони запровадила санкції проти екс-президента Віктора Януковича, колишнього прем'єра Миколи Азарова та інших високопосадовців.