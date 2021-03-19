Санкції проти Януковича запровадила РНБО. Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n152004-sbu-rekomenduvala-rnbo-vvesty-sankciyi-proty-yanukovycha.html

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Рада національної безпеки і оборони запровадила санкції проти екс-президента Віктора Януковича, колишнього прем'єра Миколи Азарова та інших високопосадовців.

Про це заявив секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов на брифінгу 19 березня.

Захист національної безпеки вимагає від нас подальших кроків, щоб притягнути до відповідальності всіх, хто зрадив Україні і досі працює на користь агресора, — наголосив голова СБУ Іван Баканов на засіданні РНБО.

Під санкції підпадають, зокрема, так званий глава Криму Сергій Аксьонов, бізнесмен і власник компанії «СЄПЕК» Сергій Курченко, ексміністр оборони Павло Лебедєв, ватажок ЛНР Леонід Пасічник, так звана екс-прокурор Криму Наталія Поклонська, колишній генпрокурор Віктор Пшонка, екс-нардеп від «Партії регіонів» Вадим Колесніченко і екс-міністр освіти Дмитро Табачник.

Окрім того, Служба безпеки запропонувала застосувати санкції до юридичних осіб, які є власниками ПАТ «Донецькоблгаз».

Відключивши 58 котелень на території операції Об'єднаних сил, вони поставили під загрозу життя і здоров’я громадян, вважають у СБУ.