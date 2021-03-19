Санкции против Януковича ввел СНБОhttps://racurs.ua/n152004-sankcii-protiv-yanukovicha-vvel-snbo.htmlРакурс
Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против экс-президента Виктора Януковича, бывшего премьера Николая Азарова и других чиновников.
Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов на брифинге 19 марта.
Защита национальной безопасности требует от нас дальнейших шагов, чтобы привлечь к ответственности всех, кто предал Украину до сих пор работает в пользу агрессора, — заявил председатель СБУ Иван Баканов на заседании СНБО.
Под санкции подпадают, в частности, так называемый глава Крыма Сергей Аксенов, бизнесмен и владелец компании «ВЕПЕК» Сергей Курченко, экс-министр обороны Павел Лебедев, главарь ЛНР Леонид Пасечник, так называемая экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, бывший генпрокурор Виктор Пшонка, экс-нардеп от «Партии регионов» Вадим Колесниченко и экс-министр образования Дмитрий Табачник.
Кроме того, Служба безопасности предложила применить санкции к юридическим лицам, которые являются владельцами ПАО «Донецкоблгаз».
Отключив 58 котельных на территории операции Объединенных сил, они поставили под угрозу жизнь и здоровье граждан, считают в СБУ.