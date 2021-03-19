Закрытые каналы Медведчука – Верховный суд отказал в отмене санкций. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n152003-zakrytye-kanaly-medvedchuka-verhovnyy-sud-otkazal-v-otmene-sankciy.html

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Еще один иск об отмене санкций против каналов Медведчука отклонили в Верховном суде.

Истец оспаривал указ президента, утверждая, что были нарушены его право на получение информации от программ, которые транслируют телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Проведя проверку, суд не нашел оснований для удовлетворения иска.

При рассмотрении дела суд проверял, является ли потеря доступа к информационным программ, которые транслируют эти телеканалы, нарушением прав истца, гарантированных статьями 8, 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Заслушав в открытом судебном заседании объяснения сторон и исследовав материалы дела суд принял решение, которым отказал в удовлетворении исковых требований гражданина, — говорится в сообщении.



У истца есть 30 дней для обжалования решения суда. Кроме этого, на рассмотрении суда остаются еще десять исковых заявлений, в которых обжалуется указ президента о применении санкций в отношении телеканалов.

Напомним, Верховный суд 1 марта дал ход первому делу об обжаловании указа Зеленского о санкциях против телеканалов ZIK, NewsOne и «112 Украина», связанных с нардепом Виктором Медведчуком.