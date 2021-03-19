Локдаун в Киеве – Кличко ответил на призыв компенсировать убытки заведениям культуры

https://racurs.ua/n152002-lokdaun-v-kieve-klichko-otvetil-na-prizyv-kompensirovat-ubytki-zavedeniyam-kultury.html

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Карантин в Киеве усилили из-за роста количества больных коронавирусом. Виталий Кличко ответил на призыв компенсировать учреждениям культуры убытки от карантина.

Я могу сказать в ответ господину Ткаченко: когда был общий государственный локдаун, насколько Минкультуры финансировало учреждения культуры? Жду цифры, сколько было инвестировано, какая была поддержка, — заявил он в эфире канала «Украина 24».

Кроме того, Кличко ответил на критику бизнесменов из-за нового локдауна в Киеве.

Я слышал в эфире, что бизнесмены говорят, что закуплено много продуктов и тому подобное. Очень хорошо, что мы говорим о продуктах, а не о жизни. Я хотел бы напомнить, чтобы не возникла такая ситуация, когда в контейнерах хранили тела людей, умерших от коронавируса в Нью-Йорке, — сказал мэр Киева.

Мэр подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в столице критическая и может привести к коллапсу медицинской системы.

Я четко понимаю, насколько непопулярно такое решение, но это единственное решение, которое мы можем сейчас реализовать, — сказал Кличко.

Напомним, жесткий карантин в Киеве будет действовать с 20 марта. Министр культуры Александр Ткаченко довольно резко высказался относительно локдауна в столице. Он считает, что учреждения культуры пострадают от такого решения и призвал Кличко компенсировать убытки.