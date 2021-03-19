Зеленский ввел в состав СНБО вице-премьера Федорова. Фото: 24 канал

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Владимир Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) вице-премьер-министра Михаила Федорова.

Соответствующий указ № 102/2021 обнародовали на сайте главы государства 19 марта.

В соответствии с частью четвертой статьи 107 Конституции Украины постановляю: ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Федорова Михаила Альбертовича, — говорится в указе.

Михаил Федоров возглавил Министерство цифровой трансформации в 2019 года и сумел сохранить кресло во время смены правительства.

После инаугурации Зеленский назначил Федорова внештатным советником — он отвечал за направление цифровой экономики.

Сегодня, 19 марта, снова состоится заседание СНБО. На прошлом заседании Совет национальной безопасности и обороны поручил СБУ проверить народных депутатов, которые в 2010 году голосовали за Харьковские соглашения.