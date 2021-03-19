Национальный фонд инвестиций появится в Украине. Фото: Офис президента

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Владимир Зеленский, президент Украины, распорядился создать национальный фонд инвестиций.

Решение принято для формирования благоприятных условий для реализации масштабных инвестиционных проектов и развития международного экономического сотрудничества. Соответствующий указ № 103/2021 от 19 марта опубликован на сайте Офиса президента.

Отмечается, что глава государства поручил Кабмину принять меры о создании Национального фонда инвестиций и нормировании вопросов его деятельности. Чиновники должны определить направления деятельности фонда, органов его управления и их полномочий. Также будет упорядочено форматирование уставного капитала, источников формирования средств фонда, использование прибыли и тому подобное.

Напомним, 13 февраля в Украине вступил в силу закон об «инвестиционных нянях», который гарантирует поддержку украинским и иностранным инвесторам, сумма инвестиций которых превышает 20 млн евро, и которые создают не менее 80 рабочих мест со средней зарплатой на 15% больше, чем в регионе, где такая инвестиция будет осуществлена.

Также президент Зеленский заявлял, что с теми инвесторами, которые вложат в Украине более 100 млн долл., государство будет заключать дополнительные договора, в соответствии с которыми за каждым таким инвестором закрепят персонального советника.