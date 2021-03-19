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Песчаная буря на восемь часов «ослепила» Техас

Песчаная буря на восемь часов «ослепила» Техас (ВИДЕО)

19 мар 2021, 17:19
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Песчаная буря накрыла Техас, а также север Мексики и районы вдоль мексиканско-американской границы. Необычный пылевой шторм продлился почти восемь часов в округе Эль-Пасо штата Техас.

Ширина мощной бури достигла 300 км, а порывистый весенний ветер покрасил небо в желто-оранжевый цвет, пишет The Earth Observatory.

В Национальной метрологической службе США NOAA сообщили, что скорость ураганного ветра превысила 96 км/ч на территории Эль-Пасо. В некоторых районах видимость снизилась до 400 м из-за пыли. Буря привела к увеличению числа обращений в службу экстренной помощи. Трое детей получили ранения, один из них — серьезное травмирование. Также были повалены деревья, линии электропередачи, крыши некоторых зданий. К счастью, обошлось без жертв.

Метеостанция в международном аэропорту Эль-Пасо зафиксировала порывы ветра до 103 км/ч. В то же время штормовому ветру не удалось побить рекорд в 135 км/ч., зафиксированный 10 марта 1977 года и 26 марта 2010 года.



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