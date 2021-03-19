Піщана буря на вісім годин “осліпила” Техас

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Ракурс

Піщана буря накрила Техас, а також північ Мексики й райони вздовж мексикансько-американського кордону. Незвичний пиловий шторм тривав майже вісім годин в окрузі Ель-Пасо штату Техас.

Ширина потужної бурі сягнула 300 км, а поривчасті весняні вітри пофарбували небо у жовто-помаранчевий колір, пише The Earth Observatory.

У Національній метрологічній службі США NOAA повідомили, що ураганні вітри перевищили швидкість 96 км/год. на території Ель-Пасо. У деяких районах видимість знизилася до 400 м через пил. Буря призвела до збільшення кількості звернень до служби екстреної допомоги. Троє дітей дістали поранення, один з них — серйозне травмування. Також були повалені дерева, лінії електропередачі, дахи деяких будівель. На щастя, обійшлося без жертв.

Метеостанція в міжнародному аеропорту Ель-Пасо зафіксувала пориви вітру до 103 км/год.

Водночас штормовому вітру не вдалося побити рекорд у 135 км/год., зафіксований 10 березня 1977 року і 26 березня 2010 року.