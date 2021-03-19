Арешт Стерненка — суд в Одесі розглянув апеляцію

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Ракурс

Клопотання про негайне звільнення активіста та блогера Сергія Стерненка з СІЗО розглянув Приморський суд Одеси.

Адвокати підозрюваного у справі про самозахист подали апеляцію на підставі подання ст. 206 КПК.

Відповідно до неї, кожен слідчий суддя зобов’язаний звільнити особу, яка тримається під вартою незаконно, зокрема на підставі вироку, який не набрав законної сили та зупинений у виконанні.

Суддя ухвалила рішення залишити Стерненка під вартою.

Сьогодні у Приморському районному суду Одеси відбулося й чергове засідання в справі про третій напад на Стерненка. Йому закидають умисне вбивство одного з нападників у травні 2018 року. Натомість сам екс-очільник місцевого «Правого сектору» запевняє, що це був самозахист.

На судове засідання Стерненка доставили зі слідчого ізолятору, де він опинився після вироку суду в іншій справі — про розбій та викрадення депутата Сергія Щербича.

23 лютого суд ув’язнив Стерненка та його соратника на 7 років та 3 місяці. Утім до апеляції обидва фігуранти перебуватимуть в СІЗО.

З 2014 року на колишнього лідера одеського осередку «Правого сектору» скоїли три напади. Під час останнього, у травні 2018 року, на Стерненка біля під’їзду будинку напали двоє чоловіків. За версією слідства, підозрюваний смертельно травмував одного з них — 28-річного Івана Кузнєцова. Другий нападник, Олександр Ісайкул, втік з місця події.

Сторона обвинувачення наполягає, що Стерненко умисно вбив Кузнєцова — після невдалого нападу чоловік почав втікати, а підозрюваний нібито наздогнав його та завдав смертельні поранення ножем.

На наступному засіданні відбудеться допит свідків зі сторони обвинувачення. Дослідять також ніж та годинник, які, на думку прокурора, є речовими доказами.

Наступне засідання в справі відбудеться о 12.00 2 квітня.

20 березня у Києві мають відбутися акції непокори на знак протесту проти переслідувань Стерненка.