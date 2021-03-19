Арест Стерненка — суд в Одессе рассмотрел апелляцию

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Ракурс

Ходатайство о немедленном освобождении активиста и блогера Сергея Стерненка из СИЗО рассмотрел 19 маррта Приморский суд Одессы.

Адвокаты подозреваемого по делу о самозащите подали апелляцию на основании ст. 206 УПК.

Согласно ей, каждый следственный судья обязан освободить лицо, находящееся под стражей незаконно, в частности на основании приговора, не вступившего в законную силу и остановленного в исполнении.

Судья приняла решение оставить Стерненко под стражей.

Сегодня в Приморском районном суда Одессы состоялось и очередное заседание по делу о третьем нападении на Стерненка. Его обвиняют в умышленном убийстве одного из напавших на него в мае 2018 года. Сам же экс-глава местного «Правого сектора» уверяет, что это была самозащита.

На судебное заседание Стерненко доставили из следственного изолятора, где он оказался после приговора суда по другому делу — о разбое и похищении депутата Сергея Щербича.

23 февраля суд приговорил Стерненко на 7 лет и 3 месяца. Впрочем до апелляции он находится в СИЗО.

С 2014 года на бывшего лидера одесской ячейки «Правого сектора» совершили три нападения. Во время последнего, в мае 2018 года, на Стерненко у подъезда дома напали двое мужчин. По версии следствия, подозреваемый смертельно травмировал одного из них — 28-летнего Ивана Кузнецова. Второй напавший, Александр Исайкул, скрылся с места происшествия.

Сторона обвинения настаивает, что Стерненко умышленно убил Кузнецова — после неудачного нападения мужчина начал убегать, а подозреваемый якобы догнал его и нанес смертельные ранения ножом.

На следующем заседании состоится допрос свидетелей со стороны обвинения. Оно состоится в 12.00 2 апреля.

20 марта в Киеве должны состояться акции протеста в знак протеста против преследования Стерненко.