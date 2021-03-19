Строгий карантин вводят на Киевщине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n151998-strogiy-karantin-vvodyat-na-kievschine-video.html

Ракурс

Строгий карантин вводят в Киевской области с 21 марта по 9 апреля.

Локдаун вводят из-за стремительного роста количества заболеваний коронавирусом, а также резком росте случаев, когда пациенты с COVID нуждаются в госпитализации. Решение усилить карантинные ограничения было принято на заседании областной комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций. Об этом 19 марта заявил глава Киевской ОГА Василий Володин на брифинге, видео опубликовано на его странице в Facebook.

В облгосадминистрации отметили, что на период строгого карантина запрещается проводить религиозные богослужения, если не обеспечено наличии в сооружении, помещении не менее 10 кв. м на одного человека. Запрещена деятельность непродовольственных рынков, павильонов и ярмарок. Бары, рестораны и кафе не будут работать, разрешено только делать доставку заказов и заказы на вынос. Кафе в аэропортах тоже будут работать.

Будут закрыты торгово-развлекательные центры и детско-развлекательные центры всех форм собственности. Это же касается и магазинов непродовольственными товарами. Разрешено работать магазинам продовольственной группы, аптекам, зоомагазины, магазинам бытовой химии и торговли цветами.

Также запрещается:

посещение учебных заведений, кроме детсадов и учреждений учащимися 1−4 класса;

работа заведений общественного питания и мест для питания в отелях с 11.00 до 6.00 следующих суток;

работа учреждений культуры, бассейнов, проведение массовых мероприятий, кроме официальных мероприятий;

перевозка пассажиров автомобильным транспортом в количестве более 50% мест для сидения.

Напомним, в «красной» карантинной зоне до сих пор остаются Ивано-Франковская, Житомирская, Закарпатская и Черновицкая области. До «оранжевой» зоны карантина отнесли 12 областей — Киевскую, Кировоградскую, Винницкую, Донецкую, Одесскую, Сумскую, Львовскую, Николаевскую, Херсонскую, Хмельницкую, Тернопольскую и Черкасскую.