Погода в Украине 20 марта — мокрый снег и гололедица (КАРТА)https://racurs.ua/n151997-pogoda-v-ukraine-20-marta-mokryy-sneg-i-gololedica-karta.htmlРакурс
Погода в Украине в субботу, 20 марта, прогнозируется облачная с прояснениями, в большинстве областей пройдут кратковременные дожди, временами — с мокрым снегом, на дорогах гололедица.
Ветер северный, северо-западный, 3−11 м/с. В центральных и восточных областях сгустится туман, видимость снизится до 100−300 м, сообщает украинский Гидрометцентр.
Погода в Киеве ожидается со снегом ночью, днем прогнозируют дождь. Температура воздуха ночью составит 1° мороза до 1° выше нуля, днем — 3−5° тепла.
Погода во Львове также ожидается с дождем. Столбики термометров ночью покажут 4−6° мороза, а днем будет 3−5° выше нуля.
Погода в Харькове ночью ожидается со снегом, днем прогнозируют дождь. Ночью температура воздуха ожидается 0−2° ниже нуля, днем —3−5° тепла.
Погода в Одессе также будет с осадками — ночью прогнозируют снег, днем будет дождь. Температура воздуха ночью составит 0−2° тепла, а днем будет 5−7° выше нуля.
Погода в Карпатах ожидается без осадков. Ночью столбики термометров покажут 3−5° с отметкой минус, днем будет 5−7° тепла.
Геомагнитная обстановка в Украине 20 марта будет достаточно неспокойной, ожидается слабая магнитная буря.