У Зеленского заявили о конфликтах внутри Нацбанка

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Ракурс

Дело против Екатерины Рожковой, первого заместителя председателя Национального банка Украины, и еще нескольких сотрудников НБУ, которые работали над расследованием и национализацией «ПриватБанка» в 2016 году, 19 марта прокомментировали в Офисе президента Владимира Зеленского.

На Банковой заявили о росте обеспокоенности из-за «внутренних конфликтов» в Нацбанке.

Офис президента призывает руководство НБУ отбросить персональные амбиции и работать ради одной цели — макроэкономической стабильности Украины и процветания каждого гражданина. Хотя президент не может и не будет вмешиваться в любое расследование, которое продолжается, мы призываем всех соответствующих должностных лиц действовать исключительно в интересах Украины и не преследовать любые личные интересы, — отметили у Зеленского.

Кроме этого, там напомнили, что Офис президента при поддержке западных партнеров намерен продолжать «делать все необходимое, чтобы вернуть все украденные у украинского населения средства, включая связанные с «ПриватБанком».

Напомним, в пятницу издание Kyiv Post сообщило, что против Рожковой открыто производство за государственную измену, поскольку она вместе с другими должностными лицами НБУ в свое время привлекла детективную агентство Kroll Inc к расследованию дела «ПриватБанка», что помогло разоблачить схему хищения на 5,5 млрд долл. и обеспечило возможность Украине судиться в суде Лондона, который заморозил 2 млрд долл. активов олигархов. Критики этого производства против Рожковой спрашивают, может ли считаться госизменой расследование сделок Коломойского.

Ранее НБУ поделился информацией с Kroll Inc, консалтинговой компанией AlixPartners и юридической фирмой Hogan Lovells and Asters, которых Украина официально наняла для расследования или содействия национализации «ПриватБанка» (на момент национализации в банку не хватало 5,5 млрд долл). Его бывшие владельцы Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов якобы присвоили деньги банка с помощью мошеннических кредитов и отмывания денег. СМИ отмечают, что работа Kroll была неотъемлемой частью разоблачения потери средств. Кроме того, источники в НБУ не исключают, что производство против Рожковой — это очередная попытка главы Нацбанка Шевченко избавиться от своего заместителя и представителя старой команды НБУ.