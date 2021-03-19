У Зеленського заявили про «внутрішні чвари» в НБУ

https://racurs.ua/ua/n151996-u-zelenskogo-zayavyly-pro-vnutrishni-chvary-v-nbu.html

Ракурс

Справу проти Катерини Рожкової, першого заступника голови Національного банку України, та ще кількох співробітників НБУ, які працювали над розслідуванням та націоналізацією «ПриватБанку» у 2016 році, 19 березня прокоментували в Офісі президента Володимира Зеленського.

На Банковій заявили про зростання стурбованості щодо «внутрішніх чвар» у Нацбанку.

Офіс президента закликає керівництво НБУ відкинути персональні амбіції та працювати заради однієї мети — макроекономічної стабільності України та процвітання кожного громадянина. Хоч президент не може й не буде втручатися у будь-яке розслідування, що триває, ми закликаємо всіх відповідних посадових осіб діяти виключно в інтересах України та не переслідувати будь-які особисті інтереси, — наголосили у Зеленського.

Окрім цього, там нагадали, що Офіс президента за підтримки західних партнерів продовжуватиме «робити все необхідне, щоб повернути всі вкрадені в українського населення кошти, включно з тими, котрі пов’язані з „ПриватБанком“».

Нагадаємо, у п’ятницю видання Kyiv Post повідомило, що проти Рожкової відкрито провадження за державну зраду, оскільки вона разом з іншими посадовцями НБУ свого часу долучила детективну агенцію Kroll Inc до розслідування справи «ПриватБанку», що допомогло викрити схему розкрадання на 5,5 млрд дол. і забезпечило можливість України позиватися у суді Лондона, який заморозив 2 млрд дол. активів олігархів. Критики цього провадження проти Рожкової запитують, чи може бути держзрадою розслідування оборудок Коломойського.

Раніше НБУ поділився інформацією з Kroll Inc, консалтинговою компанією AlixPartners та юридичною фірмою Hogan Lovells and Asters, які Україна офіційно найняла для розслідування або сприяння націоналізації «ПриватБанку». На момент націоналізації у 2016 році банку не вистачало 5,5 млрд дол. Його колишні власники Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов нібито привласнили гроші банку через шахрайські кредити та відмивання грошей. ЗМІ зауважують, що робота Kroll була невід'ємною частиною викриття втрати коштів. Окрім того, не виключається, що провадження проти Рожкової — це чергова спроба очільника Нацбанку Шевченка позбутися заступниці й представника старої команди НБУ.